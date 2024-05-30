У Гостомелі на Київщині мешканці виявили у дворі гранату під туєю

Спеціалісти-вибухотехніки з’ясували, що знахідка є бойовою наступальною гранатою.

В Гостомелі у Київській області мешканці виявили у дворі небезпечну знахідку під туєю. Як повідомили у поліції області, до Бучанського управління поліції надійшло повідомлення, що гостомельчанка виявила у дворі предмет, схожий на гранату.

Прибувши на місце, спеціалісти-вибухотехніки з’ясували, що знахідка є бойовою наступальною гранатою РГД-5.

У поліції зазначили, що у березні 2022-го у зазначеному домоволодінні проживали російські військовослужбовці.

Вибухотехнічна служба знешкодила та вилучила ворожу гранату.

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