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На Киевщине нетрезвый водитель «запарковался» в здание и сбежал с авто: видео

20:25, 5 июня 2024
Патрульные задержали водителя, который имел признаки алкогольного опьянения.
На Киевщине нетрезвый водитель «запарковался» в здание и сбежал с авто: видео
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Патрульные взвода тактико-оперативного реагирования задержали водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. По данным патрульной полиции Белой Церкви, правоохранители получили вызов о ДТП с пострадавшими на Торговой площади. Свидетель сообщил, что автомобиль BMW на большой скорости врезался в здание.

Прибыв на место, полицейские нашли поврежденное авто, но водителя и пассажиров не было на месте. После анализа видеонаблюдения они установили личность водителя и отправились на поиски. Через несколько минут они задержали его на одной из автозаправочных станций поблизости.

Во время проверки водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, что было подтверждено медицинским осмотром. Полицейские составили на него протокол за нарушение ч. 1 ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП), ч. 1 ст. 130 (Управление ТС в состоянии опьянения) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КУоАП.

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