Предложил полицейским взятку, чтобы они «закрыли глаза» на нарушение ПДД и езду под хмельком: в Черкасской области будут судить мужчину

Водитель во избежание административной ответственности предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 40 000 грн.

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В Черкасской области перед судом предстанет 36-летний мужчина за предложение предоставления неправомерной выгоды работникам полиции. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Установлено, что в мае в направлении села Холоднянский экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения и был под хмельком.

Водитель же решил уладить ситуацию и во избежание административной ответственности предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 40 000 грн, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за это.

Обвинительный акт по факту предложения предоставления неправомерной выгоды полицейским направлен в суд.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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