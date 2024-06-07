Запропонував поліцейським хабар, щоб вони «закрили очі» на порушення ПДР та їзду напідпитку: на Черкащині судитимуть чоловіка

Водій з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 40 000 грн.

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На Черкащині перед судом постане 36-річний чоловік за пропозицію надання неправомірної вигоди працівникам поліції. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Встановлено, що в травні в напрямку села Холоднянське екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху та був напідпитку.

Водій же вирішив залагодити ситуацію та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 40 000 грн, незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність за це.

Обвинувальний акт за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди поліцейським скеровано до суду.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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