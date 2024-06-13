На Тернопольщине в поле молния убила военного в поле

44-летний мужчина с отцом работал на своем огороде во время непогоды.

Источник фото: ТСН

В Тернопольской области из-за удара молнии погиб 44-летний бывший военнослужащий, который работал на поле во время непогоды. Информацию об этом подтвердила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в.

Трагедия произошла вечером 11 июня в селе Сапогов Борщевской общины, когда над районом прошла сильная гроза. В результате удара молнии, погиб местный житель Виктор Корчак.

В ТЦК одного из районов Тернопольщины уточнили, что мужчина имел большой военный опыт и статус участника боевых действий. Он принимал участие в войне на Донбассе с 2015 по 2021 год.

По словам очевидцев, Виктор вместе с отцом работал в поле, окучивая картофель, когда стал жертвой удара молнии. От удара он погиб, а его отец остался жив.

Правоохранительные органы начали производство по факту смерти человека как несчастного случая по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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