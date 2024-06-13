На Тернопільщині у полі блискавка вбила військового

44-річний чоловік із батьком працював на своєму городі під час негоди.

Джерело фото: ТСН

У Тернопільській області через удар блискавки загинув 44-річний колишній військовослужбовець, який працював на полі під час негоди. Інформацію про це підтвердила Державна служба з надзвичайних ситуацій у.

Трагедія сталася увечері 11 червня в селі Сапогів Борщівської громади, коли над районом пройшла сильна гроза. Внаслідок удару блискавки, загинув місцевий житель Віктор Корчак.

В ТЦК одного з районів Тернопільщини уточнили, що чоловік мав великий військовий досвід і статус учасника бойових дій. Він брав участь у війні на Донбасі з 2015 по 2021 рік.

За словами очевидців, Віктор разом з батьком працював у полі, підгортавши картоплю, коли став жертвою удару блискавки. Від удару він загинув, а його батько залишився живим.

Правоохоронні органи розпочали провадження за фактом смерті людини як нещасного випадку за статтею 115 Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.