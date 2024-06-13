У Києві п’яний чоловік ледь не зарізав продавця квітів через зауваження

На вулиці під час конфлікту перехожий вдарив ножем продавця квітів.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який ножем поранив продавця квітів. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначається, що 56-річний підприємець зробив зауваження перехожому, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та непристойно поводив себе у громадському місці. Між чоловіками відбувся словесний конфлікт, та місцевий мешканець пішов геть. Однак, згодом чоловік повернувся з ножем та спричинив продавцю квітів декілька ножових поранень.

Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, а співробітники поліції у ході розшукових заходів затримали 57-річного нападника. Відомо, що фігурант раніше відбував покарання за нанесення тяжкого тілесного ушкодження із смертельними наслідками.

Слідчі, повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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