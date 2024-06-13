Судді, члени ВРП, депутати, експерти – Кабмін окремо уточнив перелік посадовців, щодо яких комісії при ТЦК не розглядатимуть питання відстрочки

Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки певним посадовцям не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Кабмін вирішив окремо уточнити сферу діяльності комісій при ТЦК, які утворюються для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу. Відповідні зміни 7 червня внесені зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Так, до змін було визначено, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються.

Після змін окремо уточнено, що комісії при ТЦК не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами, установами і організаціями, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560.

А саме, в цих пунктах йдеться про наступні категорії посадових та службових осіб, стосовно яких питання надання відстрочок комісія при ТЦК не розглядатиме:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

народні депутати України

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Голова та інші члени Рахункової палати

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

З урахуванням цього переліку, внесено уточнюючі зміни і до порядку подання документів, що підтверджують право на відстрочку.

Так, до змін порядок передбачав, що за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії. Виняток становили заброньовані. Після змін уточнено, що вказані вище у переліку посадовці також не повинні подавати заяву особисто, а оформлення відстрочки здійснює відповідний орган влади:

«Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються».

Додається норма про те, що відповідні органи, в яких працюють посадові (службові) особи, надсилають завірену копію довідки про надання таким особам відстрочки до ТЦК, у якому така особа перебуває на військовому обліку.

Відстрочка таким посадовцям надається ТЦК на строк їх перебування на відповідній посаді. У разі звільнення зазначених осіб чи переведення на посаду, не зазначену в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, відповідний державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військовозобов’язаному відстрочку, для її анулювання, а також ТЦК, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16—23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Тобто, відповідні посадовці не будуть направлятися на ВЛК.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд 12 червня опублікував постанову від 7 червня 2024 р. №675, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Автор: Наталя Мамченко

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