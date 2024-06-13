Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

10:47, 13 июня 2024
Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.
Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин решил отдельно уточнить сферу деятельности комиссий при ТЦК, которые образуются для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу. Соответствующие изменения 7 июня внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Так, до изменений было определено, что вопрос предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются.

После изменений отдельно уточнено, что комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос предоставления отсрочек забронированным за предприятиями, учреждениями и организациями, а также по должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560.

А именно, в этих пунктах речь идет о следующих категориях должностных и служебных лиц, по которым вопрос предоставления отсрочек комиссия при ТЦК не будет рассматривать:

  • руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины
  • народные депутаты Украины
  • судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Председатель и другие члены Счетной палаты
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД
  • дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол
  • государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров.

С учетом этого перечня внесены уточняющие изменения и в порядок представления документов, подтверждающих право на отсрочку.

Так, до изменений порядок предусматривал, что при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя главы комиссии ТЦК заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии. Исключение составляли забронированные. После изменений уточнено, что указанные выше в списке должностные лица также не должны подавать заявление лично, а оформление отсрочки осуществляет соответствующий орган власти:

«Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных работников (государственных служащих), забронированных в порядке, определенном КМУ, а также должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются».

Прилагается норма о том, что соответствующие органы, в которых работают должностные (служебные) лица, посылают заверенную копию справки о предоставлении таким лицам отсрочки в ТЦК, в котором такое лицо состоит на военном учете.

Отсрочка таким должностным лицам предоставляется ТЦК сроком их пребывания в соответствующей должности. В случае увольнения указанных лиц или перевода на должность, не указанную в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5, соответствующий государственный орган в однодневный срок информирует путем отправки письма соответствующий ТЦК, оформивший военнообязанную отсрочку, для ее аннулирования, а также ТЦК, в них такое лицо состоит на военном учете.

Также уточнено, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16—23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

То есть соответствующие должностные лица не будут направляться на ВЛК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство 12 июня опубликовало постановление от 7 июня 2024 г. №675, которым внесло изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина №1487, и недавно принятого Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для подтверждения факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью на дому лицо должно быть включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг

Кроме того, законодатель изменил внесудебный порядок установления факта осуществления лицом постоянного ухода в действующем законодательстве о мобилизационной подготовке и порядке мобилизации.

Основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности будут пересмотрены – Денис Маслов

В Верховной Раде думают, как сделать так, чтобы «судей перестали привлекать за все подряд».

Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Призывники будут направляться на ВЛК только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке

Кабмин установил, что направление призывников на ВЛК осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

Помещений для размещения дисциплинарных инспекторов до сих пор нет, для их ремонта потребуется много времени и десятки миллионов – Совет правосудия

Высший совет правосудия пока не может самостоятельно решить проблему с размещением Службы дисциплинарных инспекторов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду