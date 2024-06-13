Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Кабмин решил отдельно уточнить сферу деятельности комиссий при ТЦК, которые образуются для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу. Соответствующие изменения 7 июня внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Так, до изменений было определено, что вопрос предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются.

После изменений отдельно уточнено, что комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос предоставления отсрочек забронированным за предприятиями, учреждениями и организациями, а также по должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560.

А именно, в этих пунктах речь идет о следующих категориях должностных и служебных лиц, по которым вопрос предоставления отсрочек комиссия при ТЦК не будет рассматривать:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины

народные депутаты Украины

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Председатель и другие члены Счетной палаты

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол

государственные служащие, готовящие выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров.

С учетом этого перечня внесены уточняющие изменения и в порядок представления документов, подтверждающих право на отсрочку.

Так, до изменений порядок предусматривал, что при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя главы комиссии ТЦК заявление, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии. Исключение составляли забронированные. После изменений уточнено, что указанные выше в списке должностные лица также не должны подавать заявление лично, а оформление отсрочки осуществляет соответствующий орган власти:

«Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных работников (государственных служащих), забронированных в порядке, определенном КМУ, а также должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются».

Прилагается норма о том, что соответствующие органы, в которых работают должностные (служебные) лица, посылают заверенную копию справки о предоставлении таким лицам отсрочки в ТЦК, в котором такое лицо состоит на военном учете.

Отсрочка таким должностным лицам предоставляется ТЦК сроком их пребывания в соответствующей должности. В случае увольнения указанных лиц или перевода на должность, не указанную в подпунктах 16—23 пункта 1 приложения 5, соответствующий государственный орган в однодневный срок информирует путем отправки письма соответствующий ТЦК, оформивший военнообязанную отсрочку, для ее аннулирования, а также ТЦК, в них такое лицо состоит на военном учете.

Также уточнено, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16—23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

То есть соответствующие должностные лица не будут направляться на ВЛК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство 12 июня опубликовало постановление от 7 июня 2024 г. №675, которым внесло изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина №1487, и недавно принятого Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Автор: Наталья Мамченко

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