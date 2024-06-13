В Киеве будут судить мужчину, запустившего фейерверк в Дарницком районе

За грубое нарушение общественного порядка обвиняемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который запустил фейерверк в Дарницком районе столицы. Событие произошло в мае этого года на улице Армянской. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции изъяли с места происшествия пусковую установку от фейерверка и установили личность нарушителя. Им оказался 25-летний уроженец Донбасса, который проживал неподалеку. Свои действия мужчина объяснил желанием развлечься.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время обвинительный акт в отношении правонарушителя правоохранители направили в суд.

Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

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