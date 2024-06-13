Украина и США создают совместное предприятие для обслуживания бронетехники

АО «Украинская оборонная промышленность» и Amentum Services подписали меморандум о сотрудничестве.

Источник фото: ukroboronprom

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (УОП) заключило Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской компанией Amentum Services, Inc. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Вновь созданное предприятие будет специализироваться на восстановлении и техническом обслуживании бронетехники производства США. Amentum Services, Inc, которая является ведущей компанией в области глобального проектирования и управления проектами, оценила потенциал и технические возможности украинских предприятий под эгидой Укроборонпрома.

Герман Сметанин, Генеральный директор УОП, и Джо Данавей, Президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий Amentum Services, Inc, подписали Меморандум в присутствии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Согласно договору, сотрудничество предусматривает получение технической документации, оборудования и запчастей для выполнения ремонтных работ и техобслуживания боевых бронированных машин, производимых в США.

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