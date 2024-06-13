Україна та США створюють спільне підприємство для обслуговування бронетехніки

АТ «Українська оборонна промисловість» та Amentum Services підписали меморандум про співпрацю.

Джерело фото: ukroboronprom

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) уклало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською компанією Amentum Services, Inc. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Новостворене підприємство буде спеціалізуватися на відновленні та технічному обслуговуванні бронетехніки виробництва США. Amentum Services, Inc, яка є провідною компанією у галузі глобального проєктування та управління проєктами, оцінила потенціал та технічні можливості українських підприємств під егідою Укроборонпрому.

Герман Сметанін, Генеральний директор УОП, та Джо Данавей, Президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій Amentum Services, Inc, підписали Меморандум у присутності Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Згідно з угодою, співпраця передбачає отримання технічної документації, обладнання та запчастин для виконання ремонтних робіт та техобслуговування бойових броньованих машин, що виробляються в США.

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