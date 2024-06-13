Жителька Хмельниччини від’єднала квартиру від централізованого опалення, а їй нарахували борг: деталі справи

Споживачка не дотрималася встановленого чинним законодавством порядку відключення квартири від мереж централізованого опалення.

Споживачка має оплатити послуги теплопостачання, позаяк незаконно від’єднала квартиру від централізованої системи опалення.

Стягнути з жительки Шепетівки Хмельницької області на користь місцевого підприємства теплових мереж заборгованість за послуги з постачання теплової енергії на суму 54 523 гривні та 937 гривень – за послуги з абонентського обслуговування. З таким рішенням Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області погодився апеляційний суд.

Як встановив суд, ці суми шепетівчанка заборгувала підприємству теплових мереж за послуги з теплопостачання за період з 01.10.2021 по 30.11.2023.

Хмельницький апеляційний суд повідомляє, що у жовтні 2023 року після того, як суд видав судовий наказ про стягнення з неї заборгованості за теплопостачання, вона подала підприємству заяву про зняття її з абонентського обліку, вказавши, що не користується послугами теплопостачання.

Як доказ надала акт про відокремлення (відключення) своєї квартири від мереж централізованого опалення від 30.08.2021, технічні умови на відключення від 06.09.2021, дозвіл виконкому міської ради від 04.08.2020 на відключення квартири від централізованого опалення та влаштування у ній індивідуального опалення за умови виконання технічних умов.

Підприємство теплових мереж відмовилося знімати заявницю з абонентського обліку через те, що вона порушила порядок відключення від мережі централізованого теплопостачання. Зокрема, не надала підприємству проєкту на від`єднання квартири від мережі централізованого опалення, проєкту на встановлення газового опалювального котла, довідки про встановлення у квартирі газового опалювального приладу, оригіналів актів відключення квартири від мережі централізованого опалення та довідки підприємства теплових мереж про відсутність заборгованості за послуги з централізованого опалення.

Відтак після скасування судового наказу тепловики подали позов до суду про стягнення з неї заборгованості за послуги теплопостачання за два роки. Місцевий суд задовольнив їхні позовні вимоги.

Відповідачка подала апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення. Зауважила, що суд не взяв до уваги те, що вона не є споживачкою послуг теплопостачання, оскільки відокремила квартиру від мережі централізованого опалення у 2021 році відповідно до Порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення та постачання гарячої води.

Висновок суду щодо самовільного відключення вважає помилковим. Доказів, які б підтверджували, що вона користувалася послугами позивача у період з 01.10.2021 по 01.12.2023, немає.

Проте колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції: мешканка Шепетівки не дотрималася встановленого чинним законодавством порядку відключення квартири від мереж централізованого опалення, тому її статус як споживачки відповідної комунальної послуги не припинено.

З постановою апеляційного суду у справі № 688/5073/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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