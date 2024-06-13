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Призовників будуть направляти на ВЛК лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку

10:21, 13 червня 2024
Кабмін встановив, що направлення призовників на ВЛК здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.
Призовників будуть направляти на ВЛК лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку
Джерело фото: armyinform
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Кабмін вніс уточнення до низки постанов стосовно того, хто не підлягає направленню на медичний огляд.

По-перше, до досягнення 25-річного віку особи, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

По-друге, під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

По-третє, встановлено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд 12 червня опублікував постанову від 7 червня 2024 р. №675, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Зокрема Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК (який мала подати особа, що потребує догляду).

Також Кабмін передбачив, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак – за певних умов.

Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді.

Автор: Наталя Мамченко 

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