Призывники будут направляться на ВЛК только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке

Кабмин установил, что направление призывников на ВЛК осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

Источник фото: armyinform

Кабмин внес уточнение в ряд постановлений по поводу того, кто не подлежит направлению на медицинское освидетельствование.

Во-первых, до достижения 25-летнего возраста лица, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Во-вторых, во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

В-третьих, установлено, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, ВЛК не будет предусматривать и процедуру предоставления отсрочки для определенных должностных лиц.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство 12 июня опубликовало постановление от 7 июня 2024 г. №675, которым внесло изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина №1487, и недавно принятого Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

В частности, Кабмин убрал из условий отсрочки для смотрителей-лиц, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК (который должно было подать нуждающееся в уходе лицо).

Также Кабмин предусмотрел, что украинцы, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, смогут подать заявление о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК. Однако – при определенных условиях.

Кроме того, Кабмин внес изменения о возможности направления ТЦК в Национальную полицию обращения об административном задержании и доставлении лиц, нарушающих правила военного учета и законодательство о мобилизации, в электронном виде.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.