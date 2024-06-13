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Жительница Хмельницкой области отсоединила квартиру от централизованного отопления, а ей насчитали долг: детали дела

11:39, 13 июня 2024
Потребительница не соблюдала установленный действующим законодательством порядок отключения квартиры от сетей централизованного отопления.
Жительница Хмельницкой области отсоединила квартиру от централизованного отопления, а ей насчитали долг: детали дела
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Потребительница должна оплатить услуги теплоснабжения, поскольку незаконно отсоединила квартиру от централизованной системы отопления.

Взыскать с жительницы Шепетовки Хмельницкой области в пользу местного предприятия тепловых сетей задолженность за услуги по снабжению тепловой энергией на сумму 54 523 гривны и 937 гривен – за услуги по абонентскому обслуживанию. С таким решением Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области согласился апелляционный суд.

Как установил суд, эти суммы шепетовчанка задолжала предприятию тепловых сетей за услуги по теплоснабжению за период с 01.10.2021 по 30.11.2023.

Хмельницкий апелляционный суд сообщает, что в октябре 2023 года после того, как суд издал судебный приказ о взыскании с нее задолженности за теплоснабжение, она подала предприятию заявление о снятии с абонентского учета, указав, что не пользуется услугами теплоснабжения.

Как доказательство предоставило акт об отделении (отключении) своей квартиры от сетей централизованного отопления от 30.08.2021, технические условия отключения от 06.09.2021, разрешение исполкома городского совета от 04.08.2020 на отключение квартиры от централизованного отопления и индивидуального отопления условия выполнения технических условий.

Предприятие тепловых сетей отказалось снимать заявительницу с абонентского учета из-за того, что она нарушила порядок отключения от сети централизованного теплоснабжения. В частности, не предоставила предприятию проект на отключение квартиры от сети централизованного отопления, проект на установку газового отопительного котла, справку об установке в квартире газового отопительного прибора, оригиналы актов отключения квартиры от сети централизованного отопления и справку предприятия тепловых сетей об отсутствии задолженности за услуги по централизованному отоплению.

После отмены судебного приказа тепловики подали иск в суд о взыскании с нее задолженности за услуги теплоснабжения за два года. Местный суд удовлетворил их исковые требования.

Ответчик подала апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение. Заметила, что суд не принял во внимание то, что она не является потребителем услуг теплоснабжения, поскольку отделила квартиру от сети централизованного отопления в 2021 году в соответствии с Порядком отключения потребителей от сетей (систем) централизованного отопления и поставкой горячей воды.

Вывод суда по самовольному отключению считает ошибочным. Доказательств, подтверждающих, что она пользовалась услугами истца в период с 01.10.2021 по 01.12.2023, нет.

Однако коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции: жительница Шепетовки не соблюдала установленный действующим законодательством порядок отключения квартиры от сетей централизованного отопления, поэтому ее статус как потребительницы соответствующей коммунальной услуги не прекращен.

С постановлением апелляционного суда по делу №688/5073/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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