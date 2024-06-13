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У Києві судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у Дарницькому районі

16:27, 13 червня 2024
За грубе порушення громадського порядку обвинуваченому загрожує до п’яти років обмеження волі.
У Києві судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у Дарницькому районі
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У Києві перед судом постане чоловік, який запустив феєрверк у Дарницькому районі столиці. Подія відбулась в  травні цього року на вулиці Вірменській. Про це повідомила пресслужба поліції.

Співробітники поліції, які прибули на виклик, вилучили з місця події пускову установку від феєрверку та встановили особу порушника. Ним виявився 25-річний уродженець Донеччини, який мешкає неподалік. Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі обвинувальний акт щодо правопорушника правоохоронці скерували до суду.

Тепер чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

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