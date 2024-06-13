В Киеве пьяный мужчина чуть не зарезал продавца цветов из-за замечания

На улице в ходе конфликта прохожий ударил ножом продавца цветов.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, ножом ранившего продавца цветов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что 56-летний предприниматель сделал замечание прохожему, который находился в состоянии алкогольного опьянения и непристойно вел себя в общественном месте. Между мужчинами произошел словесный конфликт, и местный житель ушел. Однако позже мужчина вернулся с ножом и вызвал продавцу цветов несколько ножевых ранений.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, а сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий задержали 57-летнего нападающего. Известно, что фигурант ранее отбывал наказание за нанесение тяжкого телесного повреждения со смертельным исходом.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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