Кто является плательщиками рентной платы за специальное использование лесных ресурсов: разъяснение налоговой

В налоговых разъяснили вопросы рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Государственная налоговая служба в Киевской области разъяснила, кто является плательщиками рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.

Так, согласно п. 256.1 ст. 256 НКУ плательщиками рентной платы за специальное использование лесных ресурсов являются лесопользователи - юридические лица, их филиалы, отделения, другие обособленные подразделения, не имеющие статуса юридического лица, постоянные представительства нерезидентов, получающие доходы из источников их происхождения из Украины или исполняющие агентские (представительные) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей, физические лица (кроме физических лиц, имеющих право бесплатно без выдачи специального разрешения использовать лесные ресурсы в соответствии с лесным законодательством), а также физические лица - предприниматели, осуществляющие специальное использование лесных ресурсов на основании специального разрешения (лесорубного билета или лесного билета) или в соответствии с условиями договора долгосрочного пользования лесами.

Ранее Государственная налоговая служба Украины напомнила, что 1 июля 2024 года вступил в силу Закон Украины от 9 мая 2024 № 3706-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения».

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