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Субсидия в Украине: начислят ли выплаты людям, не успевшим подать заявление до 1 июля

22:54, 8 июля 2024
Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
Субсидия в Украине: начислят ли выплаты людям, не успевшим подать заявление до 1 июля
Фото: brovary.net.ua
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Украинцам, не успевшим подать заявление до 1 июля, жилищную субсидию или льготу начислят с месяца обращения. Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

В связи с завершением периода действия отдельного порядка выплаты субсидий и льгот, определенного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 "Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения", отдельным получателям субсидий и льгот следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документами.

Обратиться за назначением субсидии на неотапливаемый период нужно, если:

  • в отопительном периоде субсидию не получали;
  • арендуете жилое помещение и платите за него жилищно-коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть ВПЛ;
  • в домохозяйстве фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;
  • обращаетесь за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива;
  • по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или до сих пор проживаете на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы;
  • изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйства.

В случае подачи заявления в течение мая-июня жилищная субсидия назначалась с начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая (но не ранее дня возникновения права на его получение). Если вы не успели подать заявление до 1 июля, то начисление жилищной субсидии или льготы будет с месяца обращения.

Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Подать упрощенное обращение для назначения субсидии (или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов) можно несколькими способами:

  • через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение "Пенсионный фонд". Для заполнения заявления необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Получить КЭП можно в любом аккредитованном центре сертификации ключей, список которых можно найти по ссылке;
  • через Портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");
  • по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;
  • в центрах предоставления административных услуг;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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