Субсидия в Украине: начислят ли выплаты людям, не успевшим подать заявление до 1 июля

Украинцам, не успевшим подать заявление до 1 июля, жилищную субсидию или льготу начислят с месяца обращения. Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.
В связи с завершением периода действия отдельного порядка выплаты субсидий и льгот, определенного постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 "Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения", отдельным получателям субсидий и льгот следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документами.
Обратиться за назначением субсидии на неотапливаемый период нужно, если:
В случае подачи заявления в течение мая-июня жилищная субсидия назначалась с начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая (но не ранее дня возникновения права на его получение). Если вы не успели подать заявление до 1 июля, то начисление жилищной субсидии или льготы будет с месяца обращения.
Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
Подать упрощенное обращение для назначения субсидии (или заявление и декларацию, если вы решили подать полный пакет документов) можно несколькими способами:
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