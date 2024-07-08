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Субсидія в Україні: чи нарахують виплати людям, які не встигли подати заяву до 1 липня

22:54, 8 липня 2024
Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.
Субсидія в Україні: чи нарахують виплати людям, які не встигли подати заяву до 1 липня
Фото: brovary.net.ua
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Українцям, які не встигли подати заяву до 1 липня, житлову субсидію чи пільгу нарахують з місяця звернення. Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

У зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, окремим одержувачам субсидій та пільг потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами.

Звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний період потрібно, якщо:

  • в опалювальному періоді субсидію не отримували;
  • орендуєте житлове приміщення та сплачуєте за нього житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є ВПО;
  • у домогосподарстві фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;
  • звертаєтесь за призначенням субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива;
  • станом на 24 лютого 2022 року проживали, або досі проживаєте на тимчасово окупованій територій або території активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії або пільги;
  • змінилися дані про майновий стан та / або склад домогосподарства.

У разі подання заяви протягом травня-червня, житлова субсидія призначалася з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня (але не раніше дня виникнення права на її отримання). Якщо ви не встигли подати заяву до 1 липня, нарахування житлової субсидії чи пільги буде з місяця звернення.

Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.

Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна кількома способами:

  • через портал електронних послуг (обрати опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”) або мобільний застосунок “Пенсійний фонд”. Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, перелік яких можна знайти за посиланням;
  • через Портал Дія (ввівши у пошуку “Заява на субсидію”);
  • поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України;
  • у центрах надання адміністративних послуг;
  • через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

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