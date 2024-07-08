Субсидія в Україні: чи нарахують виплати людям, які не встигли подати заяву до 1 липня

Українцям, які не встигли подати заяву до 1 липня, житлову субсидію чи пільгу нарахують з місяця звернення. Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.
У зв’язку із завершенням періоду дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, окремим одержувачам субсидій та пільг потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами.
Звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний період потрібно, якщо:
У разі подання заяви протягом травня-червня, житлова субсидія призначалася з початку неопалювального періоду, тобто з 1 травня (але не раніше дня виникнення права на її отримання). Якщо ви не встигли подати заяву до 1 липня, нарахування житлової субсидії чи пільги буде з місяця звернення.
Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.
Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна кількома способами:
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