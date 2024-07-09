Учасникам додаткової сесії НМТ надіслали запрошення з адресою та датою тестування

Додаткова сесія НМТ розпочнеться 11 липня.

У персональних кабінетах учасників додаткової сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено запрошення із адресою тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме тестування, та дату тестування.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Початок тестування для учасників, які проходитимуть НМТ в Україні, указано за київським часом, а для учасників, які під час реєстрації виявили бажання проходити НМТ за кордоном, ー за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр», ーзауважили в УЦОЯО.

У Центрі радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення учасника не буде допущено до тимчасового екзаменаційного центру.

«Додатково застерігаємо від поширення інформації про місце проведення НМТ, а також передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів», ー наголосили в УЦОЯО.

Додаткова сесія НМТ розпочнеться 11 липня й триватиме до 19 липня. Свої результати за шкалою 100 ー 200 балів учасники отримають до 26 липня.

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