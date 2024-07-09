Участникам дополнительной сессии НМТ направили приглашение с адресом и датой тестирования

Дополнительная сессия НМТ начнется 11 июля.

В персональных кабинетах участников дополнительной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) размещено приглашение с адресом временного экзаменационного центра, где участник будет проходить тестирование, и дату тестирования.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

«Начало тестирования для участников, которые будут проходить НМТ в Украине, указано по киевскому времени, а для участников, которые во время регистрации изъявили желание проходить НМТ за границей, ー по местному времени населенного пункта, где расположен временный экзаменационный центр», ーотметили в УЦОКО.

В Центре советуют заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут доезда, ведь в случае опоздания участник не будет допущен во временный экзаменационный центр.

«Дополнительно предостерегаем от распространения информации о месте проведения НМТ, а также передачи своих персональных данных посторонним лицам, в том числе в любых телеграм-каналах, которые обещают якобы оперативное информирование относительно вступительных экзаменов», ー подчеркнули в УЦОКО.

Дополнительная сессия НМТ начнется 11 июля и будет продолжаться до 19 июля. Свои результаты по шкале 100 ー 200 баллов участники получат до 26 июля.

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