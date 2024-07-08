Верховный Суд заключил, можно ли идентифицировать автомобиль как «хранилище» при краже через незапертую дверь

Осужденный покушался на кражу принадлежащего потерпевшему имущества из салона автомобиля через незапертую дверь – что решил Верховный Суд.

В каждом конкретном уголовном производстве, где предъявлено обвинение за кражу имущества из автомобиля, включающего квалифицирующий признак «проникновения в хранилище» (ч. 3 ст. 185 УК), предстоит установить объективные обстоятельства, позволяющие идентифицировать соответствующий автомобиль как «хранилище».

Салоны или багажные отделения автомобилей могут быть отнесены по своим признакам к понятию «хранилище», исходя из их конструктивных особенностей, наличия приспособлений или средств охраны, в том числе технических, объективно препятствующих свободному доступу посторонних лиц, а также других признаков, которые позволяют идентифицировать указанные места как имеющие, кроме прочего, предназначение для постоянного или временного хранения имущества. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 23 мая 2024 года по делу №204/2070/22.

Обставини справи

Чоловіка визнано винуватим у тому, що він діючи повторно, умисно, з метою викрадення чужого майна, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом вільного доступу через незачинені водійські двері проник до автомобіля ВАЗ-21083, звідки взяв USB-накопичувач вартістю 283,98 грн, однак не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки потерпілий виявив його в салоні свого автомобіля й зупинив.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватим та засудив чоловіка за ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185 КК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС зазначив, що вважає висновок апеляційного суду про наявність у діях засудженого кваліфікуючої ознаки вчинення замаху на крадіжку «проникнення у сховище» передчасним, з огляду на таке.

Відповідно до сталої судової практики до сховища (незалежно від ознаки стаціонарності) мають бути віднесені місця чи ділянки, які використовуються для постійного чи тимчасового зберігання матеріальних цінностей та мають властиві цьому конструктивні ознаки, що забезпечують охорону від доступу до них сторонніх осіб. Отже, в кожному конкретному кримінальному провадженні, де пред’явлено обвинувачення за викрадення майна з автомобіля, яке включає кваліфікуючу ознаку «проникнення у сховище» (ч. 3 ст. 185 КК), належить установити об’єктивні обставини, які дозволяють ідентифікувати відповідний автомобіль як «сховище». Ці обставини, з огляду на положення статей 91—94 КПК, підлягають обов’язковому доказуванню, а зібрані та надані суду докази відповідній оцінці.

Салони та/або багажні відділення автомобілів можуть бути віднесені за своїми ознаками до поняття «сховище», виходячи з їх конструктивних особливостей, наявності пристосувань чи засобів охорони, у тому числі технічних, які об’єктивно перешкоджають вільному доступу сторонніх осіб, а також інших ознак, які дозволяють ідентифікувати вказані місця як такі, що мають, окрім іншого, призначення для постійного або тимчасового зберігання майна (тобто є сховищем).

За встановлених судами попередніх інстанцій обставин засуджений вчинив замах на крадіжку належного потерпілому майна із салону автомобіля через відчинені (не замкнені на замок) двері, тобто за відсутності пристосувань чи засобів охорони, зокрема технічних, які об’єктивно перешкоджають вільному доступу сторонніх осіб. Зважаючи на це та сталу судову практику, висновок апеляційного суду про наявність у діях засудженого кваліфікуючої ознаки вчинення замаху на крадіжку «проникнення у сховище» є передчасним.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.