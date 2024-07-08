Переправка 11 военнообязанных в Молдову: житель Буковины предстанет перед судом

Стоимость незаконной «услуги» варьировалась в пределах 4800 – 10000 долларов с человека.

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Жителя Буковины будут судить по факту незаконной переправки в Молдову группы из 11 мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

«Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Вижницкого района по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с целью получения неправомерных средств от незаконной переправки лиц через государственную границу, буковинец способствовал группе военнообязанных мужчин в противоправном пересечении украинско-молдавской границы.

Стоимость такой «услуги» варьировалась в пределах 4800 – 10000 долларов с человека. Военнообязанных, желавших незамеченными пересечь границу, подыскивали другие организаторы схемы.

Обвиняемый обеспечивал трансфер 11 «клиентов» – жителей Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черновицкой областей в село Росошаны Днестровского района на своем автомобиле «Mercedes-Benz Vito». Оттуда маршрут должен был проходить вне пунктов пропуска.

В 300 метрах от государственной границы их остановили пограничники.

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