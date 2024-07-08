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Пользователи с подпиской YouTube Premium могут попробовать новый набор функций: что известно

22:18, 8 июля 2024
Функция Jump ahead позволит пользователям сразу прыгать на самые лучшие и самые важные моменты в видео.
Пользователи с подпиской YouTube Premium могут попробовать новый набор функций: что известно
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Пользователи, купившие подписку на YouTube Premium, уже могут попробовать новый набор функций. Кроме того, Google также намерена представить новые планы подписки.

Функция Jump ahead позволит пользователям сразу «прыгать» на самые лучшие и самые важные моменты в видео. Новая кнопка появляется после двойного тапа для пропуска нескольких секунд видео.

Моменты в видео выбираются на основе данных от других зрителей и анализа искусственным интеллектом. Теперь новую функцию могут попробовать владельцы смартфонов на Android и подписки YouTube Premium в США. На iOS эта функция появится в течение нескольких недель, а информации о других странах пока нет.

Другим новшеством является поддержка картинки в картинке для YouTube Shorts. На Android устройствах во время просмотра Shorts, приложение YouTube можно будет просто свернуть и продолжить просмотр коротких видео, занимаясь другими делами.

Также Google напоминает, что подписчикам YouTube Premium доступны новые экспериментальные функции, включая автоматическую загрузку Shorts и возможность "гайпить" видео.

Однако, помимо набора новых функций, Google заявила о планах расширить выбор планов подписки для пользователей. Сейчас их доступно только три – индивидуальная, семейная и студенческая.

Пока информации о новых планах нет, но компания обещает представить их в скором времени, а заодно расширить подписку на новые регионы.

YouTube также исправляет и улучшает несколько пунктов в опыте использования. Разработчики решили проблему, связанную с памятью устройства. Также разработчики знают о проблеме с потерей очередей видео и проблем с доступом к элементам управления Premium и работают над исправлением.

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