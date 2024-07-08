Переправлення 11 військовозобов’язаних до Молдови: житель Буковини постане перед судом

Вартість незаконної «послуги» варіювалася у межах 4800 – 10000 доларів з особи.

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Жителя Буковини судитимуть за фактом незаконного переправлення до Молдови групи з 11 чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного жителя Вижницького району за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідмоленні.

За даними слідства, з метою одержання неправомірних коштів від незаконного переправлення осіб через державний кордон, буковинець сприяв групі військовозобов‘язаних чоловіків у протиправному перетині українсько-молдовського кордону.

Вартість такої «послуги» варіювалася у межах 4800 – 10000 доларів з особи. Військовозобов’язаних, які бажали непоміченими перетнути кордон, підшуковували інші організатори схеми.

Обвинувачений забезпечував трансфер 11 «клієнтів» – жителів Тернопільської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей до села Росошани Дністровського району на своєму автомобілі «Mercedes-Benz Vito». Звідти маршрут мав пролягати поза пунктами пропуску.

За 300 метрів від державного кордону їх зупинили прикордонники.

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