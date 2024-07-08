Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів: роз’яснення податкової

У податкові роз’яснили питання рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Державна податкова служба у Київській області роз’яснила, хто є платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Так, відповідно до п. 256.1 ст. 256 ПКУ платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Раніше Державна податкова служба України нагадала, що 1 липня 2024 року набрав чинність Закон України від 9 травня 2024 року № 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану».

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