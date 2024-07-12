Еще на четырех маршрутах с 1 августа появятся женские купе

С 1 августа Укрзализныця планирует внедрить женские купе на еще четырех длиннодистанционных поездах, что позволит путешественникам иметь больше выбора во время комфортной поездки. Новые направления включают:
- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск,
- № 5/6 Запорожье - Ясиня,
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск,
- № 95/96 Киев - Рахов.
По словам председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко, решение о расширении сети женских купе было принято на основе спроса пассажиров и достигнутого рекордного уровня удовлетворения от таких услуг - 88%. Новые купе будут доступны на конкретных поездах без дополнительных затрат для пассажиров, но будут гарантировать сохранение приватности и ощущение безопасности во время путешествия.
Укрзализныця уже обеспечила женскими купе в восьми других поездах, среди которых:
- № 15/16 Харьков - Ясиня,
- № 17/18 Харьков - Ужгород,
- № 26/236 Одесса - Рахов,
- № 3/4 Запорожье - Ужгород,
- № 41/42 Днепр - Трускавец,
- № 29/30 Киев - Ужгород,
- № 81/82 Киев - Ужгород, № 81/82 Киев - Ужгород,
- № 75/76 Киев - Кривой Рог.
Планируется, что билеты в новые женские купе будут доступны для приобретения через мобильное приложение Укрзализныци с 13 августа. Посадка в вагоны доступна для женщин и детей до 6 лет.
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