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Еще на четырех маршрутах с 1 августа появятся женские купе

17:05, 12 июля 2024
Укрзализныця расширяет сеть женских купе на четыре новых направления.
Еще на четырех маршрутах с 1 августа появятся женские купе
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С 1 августа Укрзализныця планирует внедрить женские купе на еще четырех длиннодистанционных поездах, что позволит путешественникам иметь больше выбора во время комфортной поездки. Новые направления включают:

- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск,

- № 5/6 Запорожье - Ясиня,

- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск,

- № 95/96 Киев - Рахов.

По словам председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко, решение о расширении сети женских купе было принято на основе спроса пассажиров и достигнутого рекордного уровня удовлетворения от таких услуг - 88%. Новые купе будут доступны на конкретных поездах без дополнительных затрат для пассажиров, но будут гарантировать сохранение приватности и ощущение безопасности во время путешествия.

Укрзализныця уже обеспечила женскими купе в восьми других поездах, среди которых:

- № 15/16 Харьков - Ясиня,

- № 17/18 Харьков - Ужгород,

- № 26/236 Одесса - Рахов,

- № 3/4 Запорожье - Ужгород,

- № 41/42 Днепр - Трускавец,

- № 29/30 Киев - Ужгород,

- № 81/82 Киев - Ужгород, № 81/82 Киев - Ужгород,

- № 75/76 Киев - Кривой Рог.

Планируется, что билеты в новые женские купе будут доступны для приобретения через мобильное приложение Укрзализныци с 13 августа. Посадка в вагоны доступна для женщин и детей до 6 лет.

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