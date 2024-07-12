Еще на четырех маршрутах с 1 августа появятся женские купе

Укрзализныця расширяет сеть женских купе на четыре новых направления.

С 1 августа Укрзализныця планирует внедрить женские купе на еще четырех длиннодистанционных поездах, что позволит путешественникам иметь больше выбора во время комфортной поездки. Новые направления включают:

- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск,

- № 5/6 Запорожье - Ясиня,

- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск,

- № 95/96 Киев - Рахов.

По словам председателя правления Укрзализныци Евгения Лященко, решение о расширении сети женских купе было принято на основе спроса пассажиров и достигнутого рекордного уровня удовлетворения от таких услуг - 88%. Новые купе будут доступны на конкретных поездах без дополнительных затрат для пассажиров, но будут гарантировать сохранение приватности и ощущение безопасности во время путешествия.

Укрзализныця уже обеспечила женскими купе в восьми других поездах, среди которых:

- № 15/16 Харьков - Ясиня,

- № 17/18 Харьков - Ужгород,

- № 26/236 Одесса - Рахов,

- № 3/4 Запорожье - Ужгород,

- № 41/42 Днепр - Трускавец,

- № 29/30 Киев - Ужгород,

- № 81/82 Киев - Ужгород, № 81/82 Киев - Ужгород,

- № 75/76 Киев - Кривой Рог.

Планируется, что билеты в новые женские купе будут доступны для приобретения через мобильное приложение Укрзализныци с 13 августа. Посадка в вагоны доступна для женщин и детей до 6 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.