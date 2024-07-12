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Ще на чотирьох маршрутах з 1 серпня з’являться жіночі купе

17:05, 12 липня 2024
Укрзалізниця розширює мережу жіночих купе на чотири нові напрямки.
Ще на чотирьох маршрутах з 1 серпня з’являться жіночі купе
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З 1 серпня Укрзалізниця планує впровадити жіночі купе на ще чотирьох довгодистанційних поїздах, що дозволить подорожуючим мати більше вибору під час комфортної поїздки. Нові напрямки включають:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ,
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня,
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ,
  • № 95/96 Київ — Рахів.

За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, рішення про розширення мережі жіночих купе було прийнято на основі попиту пасажирів і досягнутого рекордного рівня задоволення від таких послуг – 88%. Нові купе будуть доступні на конкретних поїздах без додаткових витрат для пасажирів, але гарантуватимуть збереження приватності та відчуття безпеки під час подорожі.

Укрзалізниця вже забезпечила жіночими купе в восьми інших поїздах, серед яких:

  • № 15/16 Харків – Ясіня,
  • № 17/18 Харків – Ужгород,
  • № 26/236 Одеса – Рахів,
  • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород,
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець,
  • № 29/30 Київ – Ужгород,
  • № 81/82 Київ – Ужгород,
  • № 75/76 Київ – Кривий Ріг.

Заплановано, що квитки до нових жіночих купе будуть доступні для придбання через мобільний додаток Укрзалізниці з 13 серпня. Посадка в вагони доступна для жінок та дітей до 6 років.

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