Ще на чотирьох маршрутах з 1 серпня з’являться жіночі купе

З 1 серпня Укрзалізниця планує впровадити жіночі купе на ще чотирьох довгодистанційних поїздах, що дозволить подорожуючим мати більше вибору під час комфортної поїздки. Нові напрямки включають:
За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, рішення про розширення мережі жіночих купе було прийнято на основі попиту пасажирів і досягнутого рекордного рівня задоволення від таких послуг – 88%. Нові купе будуть доступні на конкретних поїздах без додаткових витрат для пасажирів, але гарантуватимуть збереження приватності та відчуття безпеки під час подорожі.
Укрзалізниця вже забезпечила жіночими купе в восьми інших поїздах, серед яких:
Заплановано, що квитки до нових жіночих купе будуть доступні для придбання через мобільний додаток Укрзалізниці з 13 серпня. Посадка в вагони доступна для жінок та дітей до 6 років.
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