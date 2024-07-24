Увольнение военнослужащих через фиктивное оформление ухода за родственниками: разоблачили схему

Услугами дельцов воспользовалось не менее 18 мобилизованных.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №3». Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Отмечается, что они подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащих со службы.

«За 80 тыс. грн дельцы выдавали военным сфальсифицированные справки о наличии инвалидности у их близких родственников, якобы нуждавшихся в надзоре. Такие обстоятельства являются основанием для увольнения с военной службы», – заявили в Бюро.

Услугами воспользовалось по меньшей мере 18 мобилизованных, 12 из них уже были уволены с военной службы. Они также получили предусмотренные законодательством выплаты при увольнении со службы на общую сумму около 500 тыс. грн. Еще 6 военнослужащих подали фиктивные документы и ждали увольнения.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили факт изготовления около 150 фальшивых справок, изъято более 30 поддельных печатей различных медицинских учреждений.

Организаторам сделки сообщено о подозрении в подделке официальных документов, пособничестве в уклонении от военной службы. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

12 военнослужащим сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем подделки документов, мошенническое завладение государственными средствами. Еще шесть – в покушении на уклонение от военной службы путем подделки документов и покушении на мошенническое завладение государственными средствами.

«Пятеро военных, подавших фальшивые документы на рассмотрение командования для увольнения, добровольно решили продлить службу. В их отношении может быть рассмотрен вопрос о назначении наказания, не связанный с лишением свободы», - добавили в ГБР.

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