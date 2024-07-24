Особенности проведения контрольных мероприятий Минкульта по защите исторического наследия – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу нераспространения действия закона о государственном контроле в сфере хозяйственной деятельности на правоотношения, возникающие в связи с осуществлением мер охраны культурного наследия.

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке административное дело по иску Общества к Минкультуры, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне ответчика: Департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской облгосадминистрации, Общественная организация «Народное действие Львов», о признании противоправными действиями, отмене предписания.

Спорное правоотношение по этому делу касалось несогласия Общества с действиями ответчика о составлении предписания о прекращении проведения каких-либо строительных работ на объекте без получения соответствующего разрешения на выполнение таких работ в пределах исторического ареала г. Львова.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили, руководствуясь, в частности тем, что Минкультуры осуществило мероприятие государственного надзора (контроля) за хозяйственной деятельностью, связанной с объектами культурного наследия, однако не выполнило требования статей 7 и 10 Закона Украины от 5 апреля 2007 года № 877-V «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» по выдаче распорядительных документов на внеплановое мероприятие и обеспечение соответствующих прав предприятия при осуществлении государственного надзора (контроля).

Верховный Суд не согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций, что обусловило частичное удовлетворение кассационной жалобы Минкультуры, отмену судебных решений и направление дела на рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд отметил об ошибочности заключения суда первой инстанции, поддержавшего суд апелляционной инстанции, о распространении действия Закона №877-V на правоотношения, возникающие в связи с осуществлением Минкультуры мер охраны культурного наследия.

При этом Суд обратил внимание, что во время осуществления охраны культурного наследия уполномоченные органы государственной власти руководствуются в своей деятельности предписаниями специального закона, а именно Закона Украины от 8 июня 2000 года № 1805-III «Об охране культурного наследия», в частности, если предметом охранных мер является обеспечение сохранения характерных свойств объекта культурного наследия.

Учитывая вышесказанное, Верховный Суд пришел к выводу, что принимая обжалуемое предписание, Минкультуры не осуществляло меры государственного контроля, не находилось на территории строительства, а только принимало охранные мероприятия путем проведения визуального осмотра и проверки электронной базы данных.

Поскольку суды предыдущих инстанций, принимая обжалованные решения, ограничились выводами о несоблюдении ответчиком требований Закона № 877-V во время проведения мероприятий по охране культурного наследия, однако не исследовали градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства относительно наличия ограничений, связанных с историческим ареалом города; не предоставили правовую оценку историко-градостроительному опорному плану города Львова, который входит в состав градостроительной документации «Коррекция генерального плана г. Львова» ІІ-стадия. Генеральный план», утвержденной определением Львовского горсовета 18-й сессии 5-го созыва № 3924 от 30 сентября 2010 года; не проверили занесение соответствующих улиц, в пределах которых проводится строительство, на территорию исторического ареала города Львова и/или территорий, находящихся под охраной ЮНЕСКО, Верховный Суд отменил указанные судебные решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По этому делу Верховный Суд изложил правовой вывод, согласно которому на правоотношения, связанные с реализацией Министерством культуры и информационной политики Украины полномочий по осуществлению мер охраны культурного наследия, распространяется действие специального Закона Украины «Об охране культурного наследия»; суды, предоставляя правовую оценку правомерности решений, действий или бездействия Министерства культуры и информационной политики и других центральных органов исполнительной власти в сфере охраны культурной, не имеют оснований руководствоваться при разрешении спора нормами Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», не распространяющий действие на мероприятия, регламентированные Законом Украины «Об охране культурного наследия».

Постановление Верховного Суда от 27 мая 2024 г. по делу №380/18475/21 (административное производство № К/990/1498/24).

Автор: Наталя Мамченко

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