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Звільнення військовослужбовців через фіктивне оформлення догляду за родичами: викрили схему

16:52, 24 липня 2024
Послугами ділків скористалось щонайменше 18 мобілізованих.
Звільнення військовослужбовців через фіктивне оформлення догляду за родичами: викрили схему
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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3». Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що вони підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби.

«За 80 тис. грн ділки видавали військовим сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду. Такі обставини є підставою для звільнення з військової служби», - заявили у Бюро.

Послугами скористалось щонайменше 18 мобілізованих, 12 з них вже було звільнено з військової служби. Вони також отримали передбачені законодавством виплати при звільненні зі служби на загальну суму близько 500 тис. грн. Ще 6 військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили факт виготовлення близько 150 фальшивих довідок, вилучено більше 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Організаторам оборудки повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів, пособництві в ухиленні від військової служби. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

12 військовослужбовцям повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами. Ще шістьом – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами.

«П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі», - додали у ДБР.

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