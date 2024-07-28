Как исправить ошибки, допущенные при оцифровке трудовой книжки

Предприятие при оцифровке трудовой книжки работника ошибочно прикрепило сканкопии трудовой книжки другого человека: как это исправить.

Предприятие при оцифровке трудовой книжки работника ошибочно прикрепило сканкопии трудовой книжки другого человека (у работников одинаковые фамилии). Пенсионный фонд Украины разъяснил, как исправить ошибку.

В соответствии с пунктом 6 Порядка представления сведений о трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 12.03.2021 №11-1, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.06.2021 под №802/36424, если электронная запись о трудовой деятельности создана с ошибками и отправлена ​​в Фонд, формируется новая электронная запись.

То есть страхователю необходимо повторно сформировать и предоставить исправленные сведения о трудовых отношениях работника (скан-копию трудовой книжки, принадлежащей именно этому работнику).

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