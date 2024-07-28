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Як виправити помилки, допущені при оцифруванні трудової книжки

08:34, 28 липня 2024
Підприємство під час оцифрування трудової книжки працівника помилково прикріпило скан-копії трудової книжки іншої людини: як це виправити.
Як виправити помилки, допущені при оцифруванні трудової книжки
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Підприємство під час оцифрування трудової книжки працівника помилково прикріпило скан-копії трудової книжки іншої людини (у працівників однакові прізвища). Пенсійний фонд України роз’яснив, як виправити помилку.

Відповідно до пункту 6 Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.03.2021 №11-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.06.2021 за №802/36424, якщо електронний запис про трудову діяльність створено з помилками та відправлено до Фонду, формується новий електронний запис.

Тобто страхувальнику необхідно повторно сформувати та подати виправлені відомості про трудові відносини працівника (скан-копію трудової книжки, яка належить саме цьому працівнику).

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