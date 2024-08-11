В Украине официально появится профессия деминера – одобрен ее профессиональный стандарт

Полное название специальности – Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер).

Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)». Об этом сообщили в Минэкономики.

До сих пор в Украине не было профессионального стандарта деминер. Фактически операторы вынуждены были самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам.

«Наличие же профессионального стандарта, отвечающего международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных», – сказал заместитель Министра экономики Игорь Безкаравайный.

После утверждения стандарта будет проведен ряд мер по введению в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. А также на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Это позволит после получения аккредитации от МОН выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями, отмечают в Минэкномике.

Утвержденный профессиональный стандарт позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Это означает также, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала.

«Люди с инвалидностью, включая тех, кто имеет ампутации, могут работать на должности деминера в нетехническом обследовании территории с помощью дронов и другой техники. Это открывает долгосрочные перспективы для работы в этой сфере», – отметил директор ООО «Шериф-Разминирование» Евгений Антипенко.

Разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки. Обретенный базовый уровень позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию, следующий уровень – возможность проводить техническое обследование. Далее – разминирование территорий, зданий и т.д.

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