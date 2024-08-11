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В Україні офіційно з’явиться професія демінера – схвалено її професійний стандарт

12:15, 11 серпня 2024
Повна назва спеціальності — Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер).
В Україні офіційно з’явиться професія демінера – схвалено її професійний стандарт
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Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт «Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)». Про це повідомили у Мінекономіки.

Дотепер в Україні не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами.

«Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних», – сказав заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Після затвердження стандарту буде проведено ряд заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. А також на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від МОН випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями, зауважують у Мінекноміки. 

Затверджений професійний стандарт дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

«Люди з інвалідністю, включаючи тих, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері», – зазначив директор ТОВ «Шериф-Розмінування» Євгеній Антипенко.   

Розроблений стандарт передбачає 5 рівнів підготовки. Здобутий базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступний рівень – можливість проводити технічне обстеження. Далі – розмінування територій, будівель тощо. 

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