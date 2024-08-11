Туреччина відновила доступ до Instagram після тижневого блокування

Представники соцмережі запевнили, що платформа дотримуватиметься турецького законодавства.

Туреччина відновила повноцінний доступ до соцмережі Instagram після тижневого блокування. Про це повідомляє Business Standard.

«У ніч проти неділі Туреччина відновила доступ до мережі Instagram після понад тижня блокування на національному рівні», - йдеться в матеріалі.

Як зазначив міністр інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, представники соцмережі запевнили, що платформа дотримуватиметься турецького законодавства.

«Під час перемовин представники Instagram запевнили, що виконають наші прохання, особливо стосовно кримінальних дій, й пообіцяли разом із нами працювати над питаннями цензурування користувачів», - заявив Уралоглу.

Він додав, що всі сторінки в соцмережі, які належать терористичним організаціям, буде закрито, і весь контент, який пропагує ці організації, видалять.

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