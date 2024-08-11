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Турция восстановила доступ к Instagram после недельной блокировки

11:39, 11 августа 2024
Представители соцсети заверили, что платформа будет придерживаться турецкого законодательства.
Турция восстановила доступ к Instagram после недельной блокировки
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Турция восстановила полноценный доступ к соцсети Instagram после недельной блокировки. Об этом сообщает Business Standard.

«В ночь на воскресенье Турция возобновила доступ к сети Instagram после более чем недели блокировки на национальном уровне», - говорится в материале.

Как отметил министр инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу, представители соцсети заверили, что платформа будет соблюдать турецкое законодательство.

«В ходе переговоров представители Instagram заверили, что выполнят наши просьбы, особенно в отношении уголовных действий, и пообещали вместе с нами работать над вопросами цензурирования пользователей», - заявил Уралоглу.

Он добавил, что все страницы в соцсети, принадлежащие террористическим организациям, будут закрыты, и весь контент, пропагандирующий эти организации, удалят.

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