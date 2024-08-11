В горах ГПСУ обнаружила молодых из Чехии, которые шли от границы в сторону Украины

Пограничники задержали супругов из Чехии — иностранцы заблудились во время путешествия по туристическому маршруту.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Военнослужащие во время патрулирования обнаружили в горах мужчину и женщину, которые шли от границы в сторону Украины. Как оказалось, задержанные имели при себе паспорта граждан Чехии и были молодыми супругами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как рассказали иностранцы пограничниками, они путешествовали по Словакии и решили пройти туристическим маршрутом на гору Кременец, что на украинско-словацкой границе. Во время похода они потеряли ориентировку и заблудились в горах. Перед тем, как их остановили пограничники, они успели пройти более четырех километров лесистыми горами.

В ГПСУ пишут, что заблудшим оказали необходимую помощь и доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов по ст. 204-1 КУоАП.

«За незаконное пересечение государственной границы Украины нарушителям придется отвечать согласно действующему законодательству Украины», - добавили в Госпогранслужбе.

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