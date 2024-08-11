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У горах ДПСУ виявила молодят із Чехії, які йшли від кордону в бік України

12:51, 11 серпня 2024
Прикордонники затримали подружжя з Чехії — іноземці заблукали під час подорожі туристичним маршрутом.
У горах ДПСУ виявила молодят із Чехії, які йшли від кордону в бік України
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Військовослужбовці під час патрулювання виявили у горах чоловіка і жінку, які йшли від кордону в бік України. Як виявилося, затримані мали при собі паспорти громадян Чехії і були молодим подружжям. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як розповіли іноземці прикордонниками, вони подорожували Словаччиною і вирішили пройти туристичним маршрутом на гору Кременець, що на українсько-словацькому кордоні. Під час походу вони втратили орієнтування і заблукали в горах. Перед тим, як їх зупинили прикордонники, вони встигли пройти понад чотири кілометри лісистими горами.

У ДПСУ пишуть, що заблукалим надали необхідну допомогу та доставили у прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП.

«За незаконне перетинання державного кордону України порушникам доведеться відповідати згідно з чинним законодавством України», - додали у Держприкордонслужбі.

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