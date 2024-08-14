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Украинские журналисты впервые провели репортаж из контролируемой ВСУ Курской области

12:05, 14 августа 2024
Журналисты показали сожженную российскую технику в Курской области и пообщались с местными.
Украинские журналисты впервые провели репортаж из контролируемой ВСУ Курской области
Источник фото: ТСН
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14 августа впервые украинские журналисты ТСН посетили подконтрольную Вооруженным Силам Украины территорию в российской Курской области. Это первый репортаж украинских медиа с территории россии.

На входе в город Суджа журналисты зафиксировали сожженную технику армии рф, которая имеет российские номерные знаки и специфические отметки. Техника была на пути к украинской границе.

Город Суджа, по словам репортеров, не претерпел значительных разрушений, однако большинство повреждений вызваны авиабомбами, сброшенными российскими войсками. В подвалах домов находятся местные жители, которых украинские военные взяли под опеку, предоставив им гуманитарную помощь.

По словам журналистов, жители Суджи жалуются на отсутствие информации об эвакуации и задержку с вывозом. Некоторые из них уже неделю находятся в подвалах из-за опасности авиаударов, отмечая критический дефицит пищи. Среди тех, кто остался, есть также дети.

Местные жители выражают благодарность ВСУ за оказанную помощь и выражают сомнение в осведомленности российского диктатора владимира путина о ситуации в Курской области.

Источник фото: ТСН

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