Украинские журналисты впервые провели репортаж из контролируемой ВСУ Курской области

Журналисты показали сожженную российскую технику в Курской области и пообщались с местными.

Источник фото: ТСН

14 августа впервые украинские журналисты ТСН посетили подконтрольную Вооруженным Силам Украины территорию в российской Курской области. Это первый репортаж украинских медиа с территории россии.

На входе в город Суджа журналисты зафиксировали сожженную технику армии рф, которая имеет российские номерные знаки и специфические отметки. Техника была на пути к украинской границе.

Город Суджа, по словам репортеров, не претерпел значительных разрушений, однако большинство повреждений вызваны авиабомбами, сброшенными российскими войсками. В подвалах домов находятся местные жители, которых украинские военные взяли под опеку, предоставив им гуманитарную помощь.

По словам журналистов, жители Суджи жалуются на отсутствие информации об эвакуации и задержку с вывозом. Некоторые из них уже неделю находятся в подвалах из-за опасности авиаударов, отмечая критический дефицит пищи. Среди тех, кто остался, есть также дети.

Местные жители выражают благодарность ВСУ за оказанную помощь и выражают сомнение в осведомленности российского диктатора владимира путина о ситуации в Курской области.

Источник фото: ТСН

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.