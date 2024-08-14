Українські журналісти вперше провели репортаж з контрольованої ЗСУ Курської області

Журналісти показали спалену російську техніку у Курській області та поспілкувалися із місцевими.

Джерело фото: ТСН

14 серпня вперше українські журналісти ТСН відвідали підконтрольну Збройним Силам України територію в російській Курській області. Це перший репортаж українських медіа з території росії.

На вході до міста Суджа журналісти зафіксували спалену техніку армії рф, яка має російські номерні знаки і специфічні позначки. Техніка була на шляху до українського кордону.

Місто Суджа, за словами репортерів, не зазнало значних руйнувань, проте більшість пошкоджень викликані авіабомбами, скинутими російськими військами. У підвалах будинків перебувають місцеві жителі, яких українські військові взяли під опіку, надавши їм гуманітарну допомогу.

За словами журналістів, мешканці Суджі скаржаться на відсутність інформації про евакуацію та затримку з вивезенням. Деякі з них уже тиждень перебувають у підвалах через небезпеку авіаударів, відзначаючи критичний дефіцит їжі. Серед тих, хто залишився, є також діти.

Місцеві мешканці висловлюють вдячність ЗСУ за надану допомогу і висловлюють сумнів щодо обізнаності російського диктатора володимира путіна про ситуацію в Курській області.





Джерело фото: ТСН

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