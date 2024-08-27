Прекращение обособленного подразделения юрлица: какую форму следует подать в налоговую

Налоговая служба напоминает, что ответственной за погашение денежных обязательств или налогового долга по филиалам, отделениям, другим обособленным подразделениям ликвидируемых налогоплательщика является такой налогоплательщик.

Налоговая служба в Черкасской области объясняет, какую форму следует подать в налоговую в случае прекращения обособленного подразделения юрлица.

Отмечается, что обособленные подразделения не являются юридическими лицами, они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения. Руководители обособленных подразделений назначаются юридическим лицом и действуют на основании выданной им доверенности. Сведения об обособленных подразделениях юридического лица (в том числе сведения о руководителе обособленного подразделения) включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

Согласно пункту 97.4 статьи 97 Налогового кодекса Украины лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга по филиалам, отделениям, другим обособленным подразделениям ликвидируемого налогоплательщика является такой налогоплательщик. В случае принятия уполномоченным органом управления юридического лица решение о закрытии обособленного подразделения назначается лицо, на которое возлагаются полномочия по закрытию обособленного подразделения и к которому с момента назначения переходят полномочия по управлению делами обособленного подразделения. Выполнение таких функций может быть возложено на руководителя обособленного подразделения. Если же органом управления юридического лица не определено лицо, отвечающее за закрытие обособленного подразделения, то лицом является руководитель юридического лица.

Учитывая изложенное, в случае принятия решения о закрытии обособленного подразделения заявление по форме № 8-ОПП подписывается руководителем обособленного подразделения, лицом, сведения о котором включены в ЕГР, или руководителем юридического лица и скрепляется соответствующей печатью (при наличии).

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