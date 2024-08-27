Практика судів
  1. В Україні

Припинення відокремленого підрозділу юрособи: яку форму слід подати до податкової

07:18, 27 серпня 2024
Податкова служба нагадує, що відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, що ліквідуються, є такий платник податків.
Припинення відокремленого підрозділу юрособи: яку форму слід подати до податкової
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Черкаській області пояснює,  яку форму слід подати до податкової у випадку припинення відокремленого підрозділу юрособи.

Зазначається, що відокремлені підрозділи не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники відокремлених підрозділів призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи (у тому числі відомості про керівника відокремленого підрозділу) включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Згідно з пунктом 97.4 статті 97 Податкового кодексу України особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, що ліквідуються, є такий платник податків.

У разі прийняття уповноваженим органом управління юридичної особи рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається особа, на яку покладаються повноваження щодо закриття відокремленого підрозділу та до якої з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами відокремленого підрозділу.

Виконання таких функцій може бути покладено на керівника відокремленого підрозділу. Якщо ж органом управління юридичної особи не визначено особу, що відповідає за закриття відокремленого підрозділу, то такою особою є керівник юридичної особи.

Враховуючи викладене, у разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу заява за формою № 8-ОПП підписується керівником відокремленого підрозділу, особою, відомості про яку включені до ЄДР, або керівником юридичної особи та скріплюється відповідною печаткою (за наявності).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військового збору на предмети розкоші не буде, ПДВ не підвищується, а 1% податку з обороту виключили — Гетманцев розповів деталі оновленого законопроекту про підвищення податків

Видатки будуть скорочені і буде проведено дуже жорстка та ефективна детінізація.

Потерпіла та її адвокат не отримали копій вироку — Верховний Суд скасував ухвалу про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження

Верховний Суд зазначив, що якщо під час проголошення вироку потерпіла та її представник були відсутніми, а матеріали провадження не містять даних щодо отримання ними копій, то це не може бути перешкодою в реалізації права на оскарження.

Ухвала про відмову повернути майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, закритому слідчим, може бути оскаржена — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що ухвала суду, за якою вирішено питання про долю речових доказів і документів після закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, може бути оскаржена як у апеляційному, так і у касаційному порядку.

Верховний Суд скасував окрему ухвалу АП ВАКС, яка звернула увагу керівника САП та директора НАБУ на контроль за дотриманням прокурорами та детективами норм КПК

На переконання колегії суддів Касаційного кримінального суду окрема ухвала Апеляційної палати ВАКС є передчасною.

Для греблі Київської ГЕС загроз немає , — керівник ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що зруйнувати греблю Київської ГЕС ракетами неможливо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді