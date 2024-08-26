У Києві обмежено рух великогабаритного транспорту через спеку

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

У столиці 26 серпня у зв'язку зі спекою ввели обмеження руху великогабаритного транспорту масою понад 24 тонни. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

Зазначається, що задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

У поліції пишуть, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

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