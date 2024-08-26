В Киеве ограничено движение крупногабаритного транспорта из-за жары

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

В столице 26 августа в связи с жарой ввели ограничение движения крупногабаритного транспорта массой более 24 тонн. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

Отмечается, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха превышают +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.

В полиции пишут, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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