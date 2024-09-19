Практика судов
  1. В Украине

ВАКС вынес приговор судье из Сумщины, разоблаченного на взятке в 2 тысячи долларов

13:57, 19 сентября 2024
Судья Заречного районного суда города Сумы получил 7 лет за решеткой с конфискацией имущества.
ВАКС вынес приговор судье из Сумщины, разоблаченного на взятке в 2 тысячи долларов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд огласил приговор судьи Заречного райсуда города Сумы, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, коллегия судей ВАКС вынесла обвинительный приговор судье Заречного районного суда города Сумы, который разоблачен на получении неправомерной выгоды от гражданина за вынесение решения по двум делам об административных правонарушениях в пользу последнего и непривлечении его к ответственности.

Суд признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах судебной власти сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

До вступления приговора в законную силу, ВАКС применил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Для обеспечения приговора суд постановил немедленно заключить его под стражу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Средний размер судейского вознаграждения составил 127,8 тысяч грн, работника аппарата суда – 19 тысяч грн – глава ГСА

Глава ГСА Максим Пампура сообщил, что в апелляционных общих судах работник аппарата суда по итогам года получит среднюю зарплату 24,1 тысячи грн.

XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

Глава ГСА объяснил, заложены ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату ежемесячных премий судьям до 40%

В проекте бюджета дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отметил Максим Пампура, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей

Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но пока это невозможно – глава ВККС Андрей Пасечник.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду