ВАКС вынес приговор судье из Сумщины, разоблаченного на взятке в 2 тысячи долларов

Судья Заречного районного суда города Сумы получил 7 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Высший антикоррупционный суд огласил приговор судьи Заречного райсуда города Сумы, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, коллегия судей ВАКС вынесла обвинительный приговор судье Заречного районного суда города Сумы, который разоблачен на получении неправомерной выгоды от гражданина за вынесение решения по двум делам об административных правонарушениях в пользу последнего и непривлечении его к ответственности.

Суд признал судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах судебной власти сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

До вступления приговора в законную силу, ВАКС применил в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Для обеспечения приговора суд постановил немедленно заключить его под стражу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

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