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ВАКС виніс вирок судді із Сумщини, якого викрили на хабарі у 2 тисячі доларів

13:57, 19 вересня 2024
Суддя Зарічного районного суду міста Суми отримав 7 років за ґратами з конфіскацією майна.
ВАКС виніс вирок судді із Сумщини, якого викрили на хабарі у 2 тисячі доларів
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Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді Зарічного райсуду міста Суми, якого викрили на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, колегія суддів ВАКС ухвалила обвинувальний вирок судді Зарічного районного суду міста Суми, якого викрито на одержанні неправомірної вигоди від громадянина за винесення рішення у двох справах про адміністративні правопорушення на користь останнього та непритягнення його до відповідальності.

Суд визнав суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади строком на 3 роки, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

До набрання вироком законної сили, ВАКС застосував щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для забезпечення виконання вироку суд постановив негайно взяти його під варту.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

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