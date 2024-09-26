Незаконный экспорт зерна на 2 млрд гривен – экспортера заставили возместить убытки

В Одесском порту задержали незаконный груз зерна, экспортер возместил более 8 млн гривен.

Источник фото: esbu.gov.ua

В Одесском порту задержали груз зерна, который пытались незаконно вывезти за границу без необходимых документов. Как сообщает Бюро экономической безопасности, предприятие-экспортер систематически уклонялось от уплаты налогов.

В ходе расследования детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области установили, что столичная компания, зарегистрированная в августе 2022 года, экспортировала зерновые на сумму почти 2 млрд грн, уплатив лишь 7 млн грн налогов. Предприятие пыталось вывезти из Одесского порта груз без документов, подтверждающих его происхождение, и не задекларировало получение товара в налоговых отчетах.

После проведения следственных действий детективы получили доказательства уклонения от уплаты налогов. Экспортер, сначала заявив о давлении со стороны правоохранителей, впоследствии признал свою вину и возместил более 8 млн грн убытков в государственный бюджет.

Сейчас следствие продолжается.

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